SM – Skriniar resta fino a giugno: “Da quello che filtra da ambienti vicini all’Inter…”

Milan Skriniar resterà all'Inter fino a giugno . È quanto riporta Sport Mediaset che aggiunge come, da quello che filtra da ambienti vicini all'Inter, l'ultimatum dei nerazzurri al PSG sarebbe scaduto già ieri sera.

A Sport Mediaset, inoltre, non risulta che Al Khelaifi sia in Italia e che il PSG abbia migliorato l'offerta fino a 15 mln di euro. "A meno di clamorosi colpi di scena, Milan Skriniar andrà al PSG a giugno. Resterà all'Inter fino a fine stagione ma senza fascia", conferma Mediaset. Ieri l'Inter ha provato a sondare il terreno per Demiral, senza trovare la quadra: l'Atalanta, infatti, pretendeva l'obbligo di riscatto o una cessione a titolo definitivo, mentre l'Inter ha proposto un prestito con diritto di riscatto a 20 mln.