Equipe conferma: “Skriniar resta all’Inter: arriverà al Psg solo a giugno”

Milan Skriniar non dovrebbe approdare a Parigi quest'inverno e dovrà aspettare fino a luglio per vestire la maglia del PSG

Milan Skriniar resta all'Inter. Il mercato del club nerazzurro è ufficialmente chiuso e il difensore slovacco raggiungerà Parigi solo la prossima estate. Lo conferma anche L'Equipe, che scrive: "Il Paris Saint-Germain ha mostrato, nelle ultime ore, ottimismo per portare a Milan Skriniar quest'inverno, dopo averlo fatto firmare per la prossima estate. Da dicembre il Psg cerca di trovare una soluzione con l'Inter, a come la scorsa estate, i vertici parigini si sono dovuti scontrare ancora con quelli italiani, determinati a non svendere il loro difensore.