Skriniar, tensione con l’Inter non è calata: “Stasera titolare? La situazione”

E' il caso che tutte le parti in causa di adoperino per gettare acqua sul fuoco. Farebbe comodo a tutti

Meno di 11 ore alla fine del calciomercato, con il dossier Milan Skriniar che è ancora vivo. Ma oltre alla questione mercato, c'è anche una partita a cui pensare: quella con l'Atalanta di questa sera. E se lo slovacco dovesse restare, giocherà titolare? Così il Corriere dello Sport: "Non è da escludere. Il valore dello slovacco è fuori discussione, come il fatto che sia il secondo giocatore più impiegato della rosa, dopo Lautaro.

Il nodo, evidentemente, è il suo stato d’animo. Nel caso scenderebbe in campo tranquillo oppure risentirebbe di tutto quello che è successo in questi giorni? La tensione con la società, infatti, non è calata. E quanto accaduto con l’Empoli, ovvero l’espulsione per doppia ammonizione già nel primo tempo, è un segnale che non può essere trascurato. Tutto da verificare anche l’atteggiamento di San Siro, che sarà tutt’altro che benevolo.