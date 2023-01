Inter, si va verso la permanenza di Skriniar? Sky: “Ecco cosa filtra al momento”

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il mercato dell'Inter è chiuso e Skriniar resterà fino a giugno. È questo quello che filtra in merito all'ultimo giorno di mercato per i nerazzurri. Al momento, infatti, non sono giunti rilanci del PSG per il difensore slovacco e non ci sono conferme, da Sky, di una proposta di 15 mln di euro come invece raccontano in Francia.