TS – Sommer, per il via libera c’è ancora da attendere. Attaccante? Tra Morata e Balogun…

"Lo sbarco di Ausilio servirà per fare un punto di mercato con Inzaghi. Ormai in via di definizione Sommer per la porta - possibile chiusura entro domani, ma per il via libera bisognerà attendere inizio agosto affinché il Bayern ingaggi un sostituto -, va individuato l'attaccante più adatto, tecnicamente ed economicamente, per le esigenze nerazzurre. Inzaghi insiste su Morata (l'Atletico non scende sotto i 20.5 milioni), il club vorrebbe scommettere su un giovane di maggiore prospettiva come Balogun dell'Arsenal (in vendita, ma intorno ai 40 milioni)", commenta Tuttosport che inserisce nella lista anche Scamacca, Beto e Taremi.