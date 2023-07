Inter, per Sommer tempi più lunghi ma arriverà. Non si sblocca l’affare Trubin

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Ci si mette pure...Harry Kane tra Sommer e l'Inter. Nessun guaio insormontabile, per carità. Ma l'attenzione del Bayern è adesso tutta concentrata sulla trattativa per l'attaccante. E di fatto questo allunga ancora un po' i tempi dell'attesa per lo svizzero. L'Inter non può che avere pazienza. Perchè non ha voglia, anche per motivi economici e non solo di opportunità, di pagare l'inter clausola di 6 milioni e portarsi via il portiere. [...] L'accordo con Sommer è totale, con il Bayern pure: 4 milioni più bonus. Non è dunque in discussione l'affare. Sommer sarà un giocatore dell'Inter, Inzaghi lo aspetta e con lui il nuovo preparatore dei portieri Gianluca Spinelli, proveniente dal Paris Saint Germain: lo avranno a disposizione al rientro dalla tournée in Giappone".