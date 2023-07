Carnevali: “Frattesi cessione importante, lui è andato in una big. Marotta? In affari…”

"E' stata una vendita importante, abbiamo dato a lui la possibilità di approdare in un grande club mentre noi possiamo fare investimenti", ha detto Carnevali

"Anche quest'anno festeggiamo una vendita importante, questo è stato l'anno di Frattesi. Una trattativa abbastanza lunga, con varie società interessate a lui. Alla fine, siamo riusciti a portarla a termine. E' stata una vendita importante, abbiamo dato a lui la possibilità di approdare in un grande club mentre noi possiamo fare investimenti importanti portando avanti la politica dei giovani che è l'obiettivo della società, soprattutto italiani, in questo che sarà il nostro undicesimo anno in Serie A".