Stankovic vice Sommer? Cosa pensa la dirigenza Inter. E in futuro…

Nelle scorse ore, è circolata anche l’ipotesi Stankovic come vice Sommer per la nuova stagione. Il baby portiere ha fatto bene in tournée, ma è pronto per prendere il posto che nell’ultima stagione era di Handanovic?

Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, non scalda l’ipotesi Stankovic come vice Sommer. In dirigenza al momento non pensano che per possa essere un portiere da Inter. Poi comunque può fare cambiare idea anche lui come ha fatto Dimarco in passato. Ma per il momento, per il club l'opzione migliore per lui è un prestito per giocare con continuità.