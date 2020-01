In Spagna – Mercato Inter, Vidal rimane al Barça: solo uno scenario cambierebbe tutto. Conte…

Arturo Vidal non lascerà il Barcellona in questo mercato invernale. È questa l’intenzione del club e dello staff tecnico di Ernesto Valverde. È quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport che sottolinea l’intenzione del club blaugrana di trattenere il giocatore nonostante il pressing dell’Inter. L’allenatore ha già parlato con il giocatore cileno per assicurargli che lo farà giocare con maggiore regolarità e di rimanere al Barça. Sia il club che il giocatore sono consapevoli che non c’è solo un interesse, ma un’offerta concreta da parte dell’Inter, ma il Barça ha risposto con forza, dichiarando il centrocampista cileno incedibile. All’interno del club catalano c’è la convinzione che alla fine Vidal accetterà di rimanere almeno fino all’estate. C’è solo uno scenario in cui il Barça prenderebbe in considerazione la possibilità di lasciare partire Vidal nel mercato invernale: un’offerta irrinunciabile da parte dell’Inter. O se fosse il giocatore stesso a decide di rompere e chiedere formalmente al Barça di lasciarlo andare durante il mese di gennaio.

DISCORSO BONUS – Le ultime conversazioni tra il club e il giocatore sono state utili: Vidal ha richiesto il pagamento di 2,4 milioni di euro di bonus non pagati risalenti alla scorsa stagione. Ma la questione è già stata superata dal momento in cui la commissione congiunta Liga-AFE ha respinto la richiesta del giocatore.

CONTE – Il tecnico dell’Inter conosce molto bene Arturo Vidal: lo aveva allenato alla Juventus ed è per questo che sta facendo l’impossibile per tornare a lavorare con lui. L’allenatore italiano, infatti, contatta quasi quotidianamente Vidal. Il Barça è consapevole che la pressione dell’Inter è forte, ma il club non cederà: Vidal è un giocatore importante in questa decisiva parte della stagione e perderlo a gennaio significherebbe perdere una pedina importante per la squadra.

