Barcellona, Valverde: “Vidal? Ci può aiutare da titolare o dalla panchina. Contiamo su di lui”

Al termine del match pareggiato dal Barcellona contro l’Espanyol, Ernesto Valverde ha parlato anche di Arturo Vidal, obiettivo di mercato dell’Inter, in gol per il momentaneo 2-1 per i blaugrana: “Sto utilizzando Vidal molte volte dalla panchina, ma come titolare è lo stesso. Forse è più disordinato rispetto agli altri, ma è ovunque e questa è una virtù. La sostituzione per Rakitic è stata per come si era messa la partita. So cosa ci dà ognuno e ho pensato che ci avrebbe portato un vantaggio. Stavamo suonando molto accademici nella prima parte e abbiamo dovuto rivoluzionare alcune idee. Arturo ci può aiutare e contiamo su di lui”.