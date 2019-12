Inter, Vidal denuncia il Barcellona e chiama Conte: ecco cosa manca alla chiusura dell’affare

La mossa che può cambiare il suo futuro: Arturo Vidal denuncia il Barcellona, c’è l’Inter ad attenderlo. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il cileno ha denunciato alla commissione “Mixta” di Liga e Afe (sindacato dei calciatori) il club catalano per il mancato pagamento di alcuni premi relativi alla stagione 2018/2019 per un totale di 2,4 milioni di euro. Una mossa che può accelerare la trattativa con i nerazzurri, con i quali l’ex Juventus ha già un accordo.

È, dunque, rottura tra il Barcellona e Vidal, che pretende il pagamento del 50% di metà dei bonus relativi al cammino in Champions League. Lo scorso 3 dicembre i suoi legali hanno inviato un fax al club e il 5 una denuncia vera e proprio. Il Barcellona ha presentato una memoria difensiva.

“Vidal si stia muovendo in direzione Antonio Conte. Quel tecnico con il quale si è sentito al telefono anche nei giorni scorsi, stringendo un patto che mette l’Inter al riparo dalle possibili evoluzioni della trattativa. Vidal ha detto sì a Conte e all’Inter tutta. Nel Barcellona guadagna 5 milioni netti a stagione, Marotta è disposto a garantirgli lo stesso stipendio ma con un anno in più di contratto, dunque fino al 2022. […] Marotta e Ausilio sanno di avere in pugno il calciatore”.

“Cosa manca allora per dare subito Vidal a Conte? C’è bisogno che siano maturi i tempi. E non lo saranno per la trasferta di Napoli. L’offerta nerazzurra – prestito con diritto di riscatto a 12 milioni – non è sufficiente per convincere il club catalano, che ragiona su una cessione definitiva, o comunque su un prestito che preveda l’obbligo di riscatto. È questo il vero nodo – l’ultimo – da sciogliere prima del sì”.