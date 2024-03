Ecco come è andato l'incontro, avvenuto in mattinata, tra l'Inter e Francesco Acerbi in seguito all'episodio accaduto in Inter-Napoli

Daniele Vitiello Redattore/inviato 19 marzo 2024 (modifica il 19 marzo 2024 | 19:50)

Quella ormai trascorsa è stata una lunga giornata di confronti e riflessioni in casa Inter. Sul tavolo, ovviamente, quanto accaduto domenica sera nel corso di Inter-Napoli tra Acerbi e Juan Jesus. I vertici del club nerazzurro, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, hanno incontrato in mattinata il giocatore per ascoltare la sua versione dei fatti: l’ex Lazio ha ribadito che non ci fosse alcun intento discriminatorio nelle esternazioni rivolte al difensore del Napoli, che già ieri sera però aveva chiarito tramite social la sua posizione.