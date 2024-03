"C’è stata una grande maturità da parte del brasiliano. Dall’altra parte, se tutto verrà accertato, Acerbi si è dimostrato piccolo, anche perché non è più un ragazzino di vent'anni e anzi, ne ha passate tante e ha superato anche gravi difficoltà nella vita. Mi aspettavo da lui un po’ più di intelligenza. Spero che le tante telecamere presenti possano certificare con sicurezza l’accaduto: se fosse colpevole spero che venga punito nella maniera giusta, altrimenti che senso avrebbero le campagne contro il razzismo, le scritte sulle maglie e così via? La decisione di Spalletti di escluderlo, nel dubbio, dalla Nazionale è apprezzabile anche perché in questo modo la cosa non perde importanza".