“Ho avuto il piacere di allenare Francesco, quindi conosco la persona: so che è un ragazzo incredibile, di una grandissima sensibilità. E’ ovvio che in campo possono saltare un po’ i nervi, possono succedere delle cose, ma non credo che sia tollerabile una cosa del genere, se davvero fosse accaduta. Posso solo dire che non sono cose che fanno parte di Francesco, quindi credo e spero che non sia vero ciò che si dice. Viceversa, credo che sia stato invece un bellissimo gesto quello di Juan Jesus che nonostante abbia notato e abbia sofferto per quello che potrebbe essere successo, ha stemperato molto bene, da persona molto intelligente e matura, nel post-partita. E’ ovvio che queste cose non fanno piacere nel contesto sociale in cui viviamo e che cerchiamo ovviamente di migliorare, però la vedo anche come una cosa molto lontana da Francesco, che è un ragazzo di una sensibilità estrema”.