"Dà la sensazione di non essere tranquillo, di non essere libero di testa, quando va in campo. Il rischio, in certi casi, è quello di deprimersi quando gli svarioni si sommano. Ecco perché il gol è stata una liberazione per tutta l’Inter, ma anche per lui. Che, per la verità, guardando ai numeri, è in serie positiva: nelle ultime 3 uscite, infatti, ci sono pure l’assist per Bastoni contro la Roma e la rete con la Salernitana. A questo punto si tratta di confermarsi a partire da Lecce, sfruttando lo stop di Thuram".