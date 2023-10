Materazzi a ITV: “Bastoni? Dopo l’errore in CL ancora più forte, lo metto nei primi 5 d’Europa”

Marco Materazzi ha parlato a ITV prima di Inter-Roma: "Ho ricordi quasi tutti belli perché abbiamo quasi sempre vinto e portato a casa trofei. Bisognerà stare attenti. Non è facile ma noi siamo l'Inter. Inzaghi? Segreti non ce ne sono oggi giorno. La massima attenzione può fare la differenza. Loro sono molto forti quando arrivano in corso, Mancini è un maestro in questo. Non è facile ma noi abbiamo una bella contraerei. L'aspetto principale è la continuità. Istanbul è la prova della forza di questa squadra. Al di là del fatto che abbiamo perso un ottimo portiere, ne abbiamo uno che si è integrato subito bene e comanda la difesa".