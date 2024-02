Buone notizie per Simeone. Dopo la il pokerissimo rifilato al Las Palmas, in vista del match di Champions League contro l'Inter potrebbe riavere a disposizione Alvaro Morata .

Come riporta AS, questa mattina l'attaccante ha lavorato per buona parte dell'allenamento in gruppo. L'attaccante sta meglio solo una settimana dopo aver subito una distorsione ai legamenti del ginocchio nella partita contro il Siviglia. Domani, l'ultima seduta prima della trasferta a Milano, sarà fondamentale per capire se riuscirà a scendere in campo contro i nerazzurri.