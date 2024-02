Dopo i 5 gol al Las Palmas in Liga, l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone è al lavoro per preparare la sfida di Champions League contro l'Inter

Secondo quanto riferisce Sky Sport, ci sono delle novità provenienti dalla Spagna. I colchoneros, infatti, starebbero pensando di convocare Alvaro Morata, non al meglio e in forte dubbio per un infortunio rimediato nelle scorse settimane, già per la gara di andata contro i nerazzurri.