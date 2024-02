Inter, la decisione di Inzaghi: niente ritiro pre Atletico, ecco il motivo

"Lautaro e compagni si ritroveranno ad Appiano martedì mattina, per la colazione e l'ultima seduta, quella in cui verranno proveranno i calci piazzati. Solo a quel punto scatterà il ritiro, con la partenza in pullman verso San Siro a fine pomeriggio. La scelta del tecnico di Piacenza è fatta per togliere pressione al gruppo che già "sente" abbastanza l'importanza appuntamento. Paradossalmente i nerazzurri sono stati in ritiro alla vigilia della sfida interna contro la Salernitana, ultima in classifica in Serie A, e saranno nelle loro case la sera prima di Inter-Atletico. Un segnale che Inzaghi considera la sua formazione matura".