Inter, a Monza una dimostrazione di super potenza. Lettera spedita a tutta la compagnia

Grande prestazione dell'Inter che annulla il Monza con 5 gol e torna a giocare in modo esaltante. Nerazzurri pronti per la Supercoppa

Dopo la non convincente vittoria in extremis con il Verona, l'Inter si ritrova e batte il Monza 5-1. Un partita dominata dall'inizio alla fine che dimostra la condizione atletica crescente della formazione di Inzaghi . Ora la Supercoppa, venerdì a Riad l'Inter affronterà la Lazio.

"Dopo questa abbuffata brianzola, Simone Inzaghi è pronto a salire su un aereo per Riad con la pancia piena di gol e animo leggero: la sua Inter ha dato una tale dimostrazione di potenza contro il povero Monza da silenziare ogni chiacchiericcio, ma pure ogni dubbio su chi sia la favorita per la vittoria finale. Ieri, intanto, il tecnico nerazzurro ha spazzato via dalla sua squadra qualsiasi traccia di mollezza vista nel secondo tempo di San Siro contro il Verona, anzi l’Inter ha azzannato la vittoria senza mai dare l’idea di mollarla in alcun modo", riporta La Gazzetta dello Sport.