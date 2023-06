Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Inter ha individuato in Cesar Azpilicueta il rinforzo in difesa

Il 34enne, in forza al Chelsea, ha ancora un anno di contratto con i Blues ma in queste ore si sta lavorando per chiudere il suo rapporto con il Chelsea per poter poi trovare l'intesa con l'Inter. L'Inter ha scelto Azpilicueta, dunque, come sostituto di Skriniar.