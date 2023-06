Gds – Lukaku non cambia idea: vuole l’Inter e lo ribadirà a Boehly. Ma Arabia non si ferma

Il numero 90 nerazzurro ritiene che alla sua età (30 anni) sia presto per emigrare in Arabia e vuole ancora vincere, essere protagonista in Europa

Si fa sempre più insistente il pressing del Chelsea su Romelu Lukaku per far sì che accetti l'offerta dell'Arabia o, a sorpresa, del Milan, pronto ad inserirsi per il belga dopo la cessione di Tonali al Newcastle. Sul fronte arabo c'è anche Koulibaly che spinge con l'amico Romelu e sta provando a convincerlo a raggiungerlo all'Al Hilal. Ma il centravanti vuole solo l'Inter ed è pronto a ribadirlo ancora: "È in costante contatto con la Roc Nation perché sa che questo è un momento chiave per decidere il suo futuro professionale. La sua volontà di restare all'Inter non è cambiata e l'ha già espressa ai piani alti del Chelsea, anche quando gli è stato prospettato di andare a giocare in Arabia Saudita.