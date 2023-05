Barella: “Due finali? Orgoglioso di vincere e giocare per l’Inter. Fiorentina tosta ma…”

Due finali ancora da giocare...

"Quando sei bambino sogni di vivere momenti come questi. Voglio godermi ogni singolo minuto di questo finale di stagione. Cosa direi al piccolo Nicolò? Che ha fatto bene a credere nei suoi sogni! Aver vinto con questa maglia e avere la possibilità di giocare in palcoscenici importanti per me è motivo di grande orgoglio, l'ho sempre detto. Quando scendo in campo cerco di dare tutto me stesso per poter aiutare la squadra e i miei compagni. Penso che la differenza la faccia il gruppo: noi anche nei momenti meno brillanti siamo sempre rimasti uniti perché sapevamo che continuando a dare tutti quel qualcosa in più i risultati sarebbero arrivati e così è stato"