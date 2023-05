Bacconi: “Inter, Barella tra i migliori in zona gol. Quinti fondamentali”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Adriano Bacconi, membro dello staff di Marcello Lippi nel Mondiale 2006, ha parlato così in vista di Fiorentina-Inter di domani sera: "I quinti sono fondamentali nell'Inter, soprattutto per l'ampiezza della squadra. In più hanno centrocampisti molto duttili e capaci di far male in zona-gol, in questo Barella è uno degli interpreti migliori nel nostro calcio.