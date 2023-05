Fiorentina-Inter in finale è un inedito: nerazzurri favoriti secondo i bookies

Si abbassano le quote, ma non cambia la sostanza se si considera invece la vittoria del trofeo. E dunque se si considerano anche eventuali tempi supplementari o calci di rigore. È sempre l’Inter a essere favorita: 1.45 su LeoVegas, 1.48 su Sisal, 1.50 su Snai. Con i viola che invece pagano 2.60 su Better e Snai, 2.75 su LeoVegas e Sisal.

Tornando ai 90’, analizziamo il match dal punto di vista delle reti. Gli operatori mostrano una lieve preferenza per l’Under 2.5 rispetto all’Over: un match con massimo due gol paga un massimo di 1.90 su Betfair, partendo da 1.75 (Sisal), poi tutti concordi a 1.80. Almeno tre gol, invece, arrivano a quota 2.02 su LeoVegas: con questo esito, non si scende sotto l’1.85 di Snai. Per quanto riguarda invece i segni Goal/No Goal, è preferito il primo: quote dall’1.73 all’1.83, mentre il No Goal tocca un picco di 2.10 su Betfair. Per un’analisi ancora più approfondita e per un pronostico sul match, leggi l’articolo dedicato su Gazzetta Scommesse.

I PRECEDENTI – Come anticipato, Fiorentina-Inter è una finale inedita. Sarà la 14^ sfida in Coppa Italia tra le due squadre, con bilancio in perfetta parità: cinque vittorie nerazzurre, altrettante viola, tre pareggi. L’Inter però ha aperto un filotto positivo: quattro vittorie nelle ultime quattro partite. Calcolando tutte le competizioni, invece, i precedenti tra le due squadre sono 185: 77 vittorie Inter, 50 Fiorentina, 58 pareggi.

NUMERI E CURIOSITÀ – L’Inter dà l’assalto a quella che sarebbe la sua 9^ Coppa Italia: eguaglierebbe la Roma al secondo posto nel palmares dietro la Juventus, prima con 14. E lo fa con uno specialista in panchina: Inzaghi ha giocato sette finali, perdendo solo la prima e vincendo le successive sei. Per i nerazzurri questa è la 15^ finale – la seconda consecutiva – e meglio hanno fatto soltanto Juventus con 21 e Roma con 16. In questa stagione, l’Inter avrà giocato (almeno) tre finali: Supercoppa Italiana, Coppa Italia, Champions League. Non le accadeva dal 2010/11, quando fece tre su quattro.