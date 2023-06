Eriksen e la nuova posizione in campo: “Tutto iniziato all’Inter con Conte”

In una lunga intervista al quotidiano danese Politiken, Christian Eriksen si è soffermato sulla sua nuova posizione in campo

