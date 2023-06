Romano: “Lukaku, no definitivo all’Arabia. Ora tocca all’Inter, si cerca intesa col Chelsea”

No definitivo di Romelu Lukaku all’Arabia . Lo fa sapere Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter dopo le riflessioni dei giorni scorsi di Big Rom. “Lukaku ha deciso di continuare in Europa nonostante l’importante proposta ricevuta dall’Arabia Saudita. Non andrà là per ora.

Lukaku ha apprezzato lo sforzo, ma non è ancora pronto a lasciare il calcio europeo. L'Inter in questo momento ha il coltello dalla parte del manico, ancora non c’è l’accordo con il Chelsea”, fa sapere il giornalista. Serve un’offerta diversa rispetto a quella del prestito presentata da Ausilio a Londra per il ritorno di Big Rom in nerazzurro. Intanto, però, ha detto no all’Arabia Saudita.