“Giù le mani da Barella”, per l’Inter è incedibile. No di Zhang e Marotta a qualsiasi cifra

Il viaggio a Londra del ds Ausilio per affrontare alcuni discorsi di mercato col Chelsea ha fatto aumentare l'attenzione sull'Inter da parte dei tabloid inglesi. È di ieri, infatti, la notizia rilanciata da Telegraph riguardante l'offerta del Newcastle per Barella. Proposta da 50 milioni di sterline per il centrocampista nerazzurro.

"Cifra vicina ai 60 milioni di euro, per la cronaca. Ma che non avrà alcun effetto sull’Inter, ferma sulla propria posizione. Per il presidente Steven Zhang e l’amministratore delegato Beppe Marotta, Barella non ha prezzo, è semplicemente incedibile. E anche se le vie del mercato sono infinite, così come le possibili tentazioni in arrivo dai ricchi club internazionali, la presa di posizione del club nerazzurro – almeno su questo capitolo – appare decisa e irremovibile", spiega La Gazzetta dello Sport.