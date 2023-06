FCIN1908 / Rinnovi, con De Vrij sono 4 quelli chiusi: il punto. Onana, Inter fissa il tetto

Rinnovare o no, questo è il dilemma

In casa Inter il tema dei rinnovi è forse quello più scottante. Se da una parte Bastoni, Calhanoglu, Darmian (a breve anche de Vrij) sono situazioni ormai chiuse e definite, ne rimangono sospese altre e non di poco conto. C'è D'Ambrosio, che in questa Inter si è ritagliato un suo posto speciale anche al di là dell'apporto in campo. C'è Samir Handanovic, che sembra una storia ormai conclusa nel migliore dei modi con i trofei vinti e alzati in questa stagione. Il suo ruolo è particolare. Dall'anno prossimo non vestirà più la fascia di capitano: il giocatore si ridimensionerà ulteriormente o sceglierà di salutare? L'addio, al momento, non è ancora scritto. E poi c'è Dzeko, che può legittimamente parlare di due stagioni incredibili, ma al quale diventerebbe difficile proporre un biennale da attaccante di ruolo. L'età, il rischio di problemi fisici, le richieste economiche di un certo tipo: questi elementi se la dovranno vedere con la volontà dei singoli giocatori di accettare ruoli non più di primo piano (e di conseguenza anche i contratti). Sono situazioni delicate. Chi saluterà andrà sostituito, su questo punto non ci sono dubbi.