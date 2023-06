Telegraph – Inter, il Newcastle vuole Barella: colloqui nei giorni scorsi. La cifra…

Il Newcastle punta con decisione Nicolò Barella. Secondo quanto riporta il Telegraph, il club sta spingendo per trovare un accordo e firmare il perno del centrocampo dell'Inter per una cifra di circa 50 milioni di sterline, quasi 60 milioni di euro. "Si ritiene che un accordo sia raggiungibile, secondo più fonti, con intensi colloqui in corso negli ultimi giorni".