"Non solo Lautaro. Perché nel soggiorno madrileno Ausilio ha avuto modo di incontrare anche Alessandro Beltrami, agente di Barella. Anche qui, notizie positive. L’accordo tra il club e il centrocampista è persino più avanti rispetto a quello di Lautaro. E’ sostanzialmente raggiunto: 7 milioni di euro netti tra base fissa e bonus facilmente raggiungibili, più altri legati agli step di squadra in campo internazionale, fino al 2029. Pure qui, come per Lautaro, manca il via libera presidenziale. A breve tutto sarà più chiaro", spiega La Gazzetta dello Sport.