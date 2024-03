Personalità di Bisseck?

"E' andato bene Bisseck, ha fatto un ottimo ingresso in una partita non semplice. Ha dimostrato di avere grande personalità e deve continuare in questo modo".

Quanto sono mancati Carlos Augusto e Arnautovic?

"Non parlerei di cambi, anche perché nell'ultima mezz'ora abbiamo fatto meglio noi. In queste situazioni paghi le occasioni che sbagli. Giusto ci sia delusione da parte dei ragazzi, ma devono essere fieri con petto in fuori e testa alta. Ora abbiamo dieci partite di campionato, abbiamo un buon vantaggio e dovremo ritrovare energie e forze. Stasera altra partita dispendiosa, domenica avremo l'ultima partita di questa trafila interminabile".

Cosa è successo dopo il gol dell'1-1?

"E' stato un errore che non ci ha permesso di chiudere il primo tempo in vantaggio e l'abbiamo risentito. Nel secondo non abbiamo fatto bene, abbiamo risentito di quel gol. Nei supplementari abbiamo fatto bene e avremmo meritato qualcosa in più, ma complimenti all'Atletico".

Per la prima volta avete sbagliato troppo.

"Tre occasioni sbagliate così le paghi. Ai rigori c'era speranza, anche ieri li avevamo provati e tirati meglio di stasera. C'è stata anche la bravura di Oblak. Dispiace perché volevamo proseguire il nostro percorso".

