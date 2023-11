Sky – Inter, l’esito degli esami sostenuti da Bastoni. Ecco quando rientrerà il difensore

Dopo aver lasciato anticipatamente il ritiro della Nazionale, Alessandro Bastoni ha sostenuto in mattinata ulteriori esami per capire l'entità del problema al polpaccio destro

Secondo quanto riportato da Sky Sport gli esami hanno confermato il problema muscolare per il difensore.

Bastoni salterà sicuramente il big match di domenica sera contro la Juventus. Improbabile che rientri in Champions per la trasferta di Lisbona con il Benfica, anche perché è una gara che conta poco a livello di classifica e di primo posto, possibile che possa recuperare per la sfida col Napoli. Se non riuscirà a recuperare col Napoli ci sarà sicuramente la settimana successiva a San Siro contro l'Udinese.