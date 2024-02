A margine della presentazione del trofeo ‘Italo Galbiati’, ha parlato anche Beppe Bergomi. Ecco il suo pensiero su Inter-Juventus di ieri e non soltanto: “Scudetto? Ho troppi capelli bianchi per farlo, credo sia ancora tutto aperto. Dipenderà molto anche dal percorso in Europa che faranno Inter e Milan. I rossoneri preferisco tenerli sempre dentro questo discorso, perché sono in striscia positiva e presto recupereranno tanti infortunati. Possiamo dire che i nerazzurri abbiano vinto una fondamentale tappa di montagna in questo Giro d’Italia”.