GdS – Inter, questo non è più il vero Brozovic. “A giugno può partire se…”

Marcelo Brozovic è partito titolare per la seconda volta di fila in campionato contro la Juventus ma la sua prestazione non è stata convincente. "Ieri, contro la Juventus, è arrivata l'ennesima prova da controfigura: non lo stuntman che si getta tra le fiamme e ne esce con un'acrobazia da standing ovation, ma uno di quei sosia a cui le star di Hollywood ricorrono per trarre in inganno i paparazzi. Che ormai nella testa dell'allenatore i titolari siano altri è un dato di fatto, ma è altrettanto certo che nei piedi e nelle sinapsi del croato la qualità scorra ancora pura e cristallina", spiega La Gazzetta dello Sport.

Tre indizi — L'Inter è riuscita a sopperire all'assenza di Brozovic per infortunio grazie al rendimento prima e post Mondiale di Hakan Calhanoglu in qualità di regista ma i problemi di costruzione del gioco si sono manifestati nell'ultimo periodo, anche quando il croato è tornato a disposizione. "Sia chiaro, in questo 2023 Marcelo non ha esibito soltanto prove da tabula rasa: per Inter-Porto si è meritato un bel 7 in pagella al sapore di speranza e complessivamente si è beccato solamente tre insufficienze. Il problema è che quelle tre insufficienze corrispondono alle ultime sue tre partite di campionato da titolare, che a loro volta corrispondono alle ultime tre sconfitte dei nerazzurri contro Bologna, Spezia e Juventus. Il nesso causa-effetto è tutto da provare, ma almeno la spietata coincidenza va registrata", rimarca la Rosea che sottolinea come Brozo abbia gestito tanti palloni (103, più di tutti i compagni) contro la Juventus ma in maniera laterale e quindi poco funzionale allo sviluppo offensivo.

Quali prospettive? — Dopo nove stagioni, il futuro di Marcelo Brozovic potrebbe essere lontano dall'Inter. "A questo punto - e non si tratta di una novità - la sua cessione a fine stagione pare più che probabile: l'Inter pare poterne fare a meno, l'ingaggio è da top della rosa quale era fino a qualche mese fa e gli equilibri costruiti da ottobre in poi sono sempre più irrinunciabili per Inzaghi. Per questo motivo anche lui stesso potrebbe considerare con favore una nuova sfida dove tornare padrone del centrocampo, machete in mano e contagiri ai piedi. Certo, la condizione necessaria sarà quella delle offerte dalle eventuali pretendenti: pare scontato per un giocatore della sua caratura, ma resta la principale conditio sine qua non dello scenario", commenta La Gazzetta.