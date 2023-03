Inter, riflessione su Inzaghi: preoccupa nervosismo. 9 ko un macigno sul futuro, a meno che…

L'ennesima sconfitta dell'Inter in questo campionato riaccende i riflettori sul futuro di Simone Inzaghi. Secondo la Gazzetta dello Sport, le tante cadute dei nerazzurri in campionato potrebbero rappresentare un macigno per l'allenatore nerazzurro:

"Sarà stata in parte anche la stanchezza portoghese, ma questa sconfitta è sale sulla ferita. E impone il solito ragionamento attorno all’allenatore: quel 9 è un macigno sul suo futuro, a meno che la squadra non continui nel suo percorso in Champions, espugnando Lisbona dopo Oporto, e poi chissà. Ieri, però, ha preoccupato l’esagerata confusione e un nervosismo generalizzato, come nella baraonda finale con rosso a D’Ambrosio. E come nel caso della sostituzione di Barella furibondo al momento del cambio e scalciante contro i cartelloni di San Siro".