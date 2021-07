Inter, deciso il terzo colpo dell’era Inzaghi: dirigenza al lavoro per chiudere

Marotta e Ausilio si muovono sul mercato per regalare un altro rinforzo al nuovo allenatore nerazzurro

Il terzo colpo di casa Inter per Simone Inzaghi è stato individuato. Il duo Marotta - Ausilio è al lavoro per completare un’altra operazione in entrata, aspettando l’ufficialità del passaggio di Achraf Hakimi al PSG.

Come svelato da La Repubblica, “l'Inter, dopo aver preso Hakan Çalhanoglu e Alex Cordaz, lavora per trovare il vice Samir Handanovic. L'obiettivo Marco Silvestri, portiere del Verona, al momento è fuori portata. Il presidente Setti chiede 8 milioni di euro per lasciare partire il classe 1991, operazione che Piero Ausilio e Beppe Marotta non possono portare avanti. L'ultima idea della dirigenza nerazzurra è rappresentata da Luigi Sepe. Il portiere, che fino alla scorsa stagione ha giocato nel Parma, lascerà gli emiliani, che hanno annunciato il ritorno di Gianluigi Buffon. Operazione impostata tra le due dirigenze con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un'accelerata arriverà soltanto dopo che l'Inter avrà ceduto alla Real Sociedad il portiere Ionut Radu, sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto”, si legge.