Inter, non solo Bellerin e Zappacosta per il dopo Hakimi: ecco l’ultima idea

A caccia di un esterno destro per il dopo Achraf Hakimi. L’Inter si muove e monitora con grande attenzione diverse situazioni: non è ancora il momento della scelta. Valutazioni in corso tra i dirigenti nerazzurri e il nuovo allenatore Simone Inzaghi, alla ricerca della miglior opportunità di mercato. A far chiarezza sulla situazione è La Repubblica, che fa tre nomi in particolare per il ruolo.