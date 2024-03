Taremi non basta, l'Inter vuole un altro rinforzo per il reparto offensivo della prossima stagione. Le partite saranno tante, Inzaghi non vuole trovarsi nella condizione di quest'anno, in cui spesso in attacco si è ritrovato con la coperta corta. Tra le opzioni tenute in considerazione dalla dirigenza nerazzurra c'è anche Gudmundsson del Genoa.