Inter, tutti i numeri di una difesa di ferro. Con un Sommer già da record

Come già sottolineato, Sommer ha collezionato 12 clean sheet in Serie A, subendo solo 7 gol nelle altre 5 partite. Lo scorso anno, per esempio, il Napoli di Spalletti ne aveva incassati quasi il doppio (13) e la stessa Inter addirittura 24, a fronte dei 37 segnati, non così tanti in meno rispetto ai 41 di quest'anno. Onana, in tutto lo scorso campionato, si è fermato a 8 clean sheet, con Handanovic che ne ha aggiunti altri 4 per un totale di 12 in 38 giornate. Numeri che non fanno altro che rimarcare come il lavoro di reparto di Inzaghi, bravo a inserire gradualmente anche uno come Bisseck che ora è diventato un fattore, sia efficace e produttivo anche in fase di spinta e indipendentemente da chi compone il tridente arretrato, tenuto conto che gli infortuni abbiano limitato le rotazioni. Un ultimo dato, poi, è relativo a Lautaro: il Toro è il secondo attaccante della Serie A col maggior numero di palloni recuperati, ben 15. Il capitano e il simbolo di un'Inter brava anche a pressare e che non molla mai. L'obiettivo dichiarato è lo scudetto e tutto il gruppo rema dalla stessa parte con dedizione e intensità.