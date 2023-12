Bisseck, finito il processo di “Interizzazione”. Inzaghi, un altro pezzo per l’Inter del futuro

"Yann Bisseck ha conquistato l'Inter un minuto alla volta, un allenamento dietro l'altro, fidandosi lui del suo allenatore e poi i suoi compagni di lui. Non è un processo scontato, soprattutto per un giovane difensore con il fisico imponente che sbarca in Italia da un piccolo club come l'Aarhus e dopo esperienze sporadiche in tre campionati diversi e in tre società non certo di primo piano. Serviva fiducia in Yann, insomma. Per acquistarlo (7 milioni: grande mossa di Marotta e Ausilio), per decidere che fosse già pronto per dare una mano. Per mandarlo in campo da titolare in tre partite consecutive nel momento in cui la Juve sbaglia la partita di Genova consentendo all'Inter di abbozzare la prima fuga stagionale", scrive La Gazzetta dello Sport.