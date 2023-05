Inter, solo affaticamento per Calhanoglu. Ok per il Sassuolo, la scelta di Inzaghi in regia

Nessun problema muscolare dietro il cambio con Gagliardini nel finale del derby di Champions. Hakan Calhanoglu sta bene e la sostituzione al 78' contro il Milan è stata soltanto legata ad un leggero affaticamento. Niente di preoccupante per il turco sostituito nel finale. Il centrocampista nerazzurro sta rientrando gradualmente dopo lo stop di aprile, e anche mercoledì sera in ballottaggio con Brozovic.

Anche in ragione del guaio muscolare di un mese fa e del graduale rientro, Calhanoglu potrebbe riposare sabato contro il Sassuolo per non sovraccaricare, per rientrare così da titolare contro il Milan al ritorno di Champions come fatto all'andata.