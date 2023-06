Carnevali: “Frattesi? Offerte attuali non ci soddisfano. Oggi incontro con Inter e…”

"Oggi può essere il giorno giusto per Frattesi all'Inter? Dobbiamo vedere, incontreremo anche altre società", ha detto Carnevali

"Oggi può essere il giorno giusto per Frattesi-Inter? Oggi inizia il calciomercato in questa magnifica cornice, dobbiamo vedere. Avremo un incontro con l'Inter ma con tante altre società, sono previsti dirigenti di tutti i club. Inizia oggi il mercato, vedremo cosa succederà"

Offerta Inter supera le altre o c'è anche la Roma?

"In questo momento ci sono possibilità da parte di parecchie società, non solo Inter e Roma. Non ci soddisfa nessuna delle attuali, crediamo che il valore di Frattesi sia superiore alle proposte arrivate, siamo nella condizione favorevole perché abbiamo fatto cessioni importanti nella passata stagione, se ci saranno opportunità bene altrimenti potremmo continuare con Frattesi anche l'anno prossimo"