Brozovic non ha gradito una mossa dell’Inter. “Frattesi? Domani contatto Marotta-Carnevali”

Marcelo Brozovic prende tempo e ora il suo passaggio all'Al Nassr non è più così scontato. "La verità è che Brozovic non ha gradito il fatto che l’Inter l’abbia venduto agli arabi (per 23 milioni) senza badare a quanto stava succedendo a Barcellona, dove Xavi lo ha messo al centro del villaggio visto che vuole piazzare un play in mezzo al campo. L’offerta blaugrana è importante e Brozovic avrebbe l’opportunità di restare nel grande calcio in stagioni che porteranno ai prossimi Europei e ai Mondiali del 2026", spiega infatti Tuttosport.

Il Barcellona, però, per il momento non ha posto a centrocampo né soldi per avvicinarsi alla richiesta dell'Inter, anche se l'addio di Kessié - anche lui tentato dai sauditi - potrebbe portare quei 20 mln necessari per convincere i nerazzurri. "Il problema - per l’Inter - sono i tempi: non saranno brevi e il Sassuolo ha fretta di chiudere per Frattesi. La Roma lo sa e Tiago Pinto, a margine della trattativa per Volpato e Missori, ha rinnovato l’interesse per il giocatore con tanto di offerta (30 milioni da cui va detratto il 30% in possesso dei giallorossi per la rivendita). Domani Marotta incontrerà Carnevali al galà del mercato a Rimini: sarà occasione per chiedere al collega (e amico) del tempo perché tutti i tasselli vadano a posto", sottolinea Tuttosport.