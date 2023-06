Sky – Incredibile Al Nassr: offre 10 mln in meno per Brozovic, l’Inter blocca tutto

Secondo quanto riferisce in questi minuti Gianluca Di Marzio, infatti, la trattativa per il passaggio del centrocampista croato al club saudita sarebbe al momento bloccato. L'Al Nassr, infatti, avrebbe chiesto all'ultimo all'Inter di cambiare le condizioni dell'affare. In particolare, secondo le ultimissime indiscrezioni, la società araba avrebbe cambiato offerta: da 23 milioni di euro a 13 milioni più 2 di bonus. Una proposta ovviamente rifiutata dai nerazzurri, che adesso hanno bloccato l'operazione. La situazione è in completa evoluzione. Si attendono ulteriori aggiornamenti.