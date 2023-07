Champions 2023/24: dalla Uefa oltre 2 miliardi. Ecco come saranno distribuiti i premi

Premi Champions League 2023 2024, i bonus per i risultati (600,6 milioni)

Per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni. 2,8 milioni di euro per ogni vittoria e 930.000 euro per pareggio. Gli importi non distribuiti (930.000 euro per pareggio) verranno raggruppati e ridistribuiti tra i club che partecipano alla fase a gironi in misura proporzionale al numero di vittorie.