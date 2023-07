Onana-United questione di giorni. Trubin+Sommer: ecco la strategia dell’Inter

La soluzione più probabile, al momento, è che Inzaghi non abbia a disposizione nessun portiere giovedì, giorno di inizio del raduno. Onana è in uscita mentre Handanovic e Cordaz non hanno rinnovato il loro contratto. Per questo i nerazzurri lavorano parallelamente alla questione Onana anche sul mercato in entrata: i discorsi con Trubin e Sommer sono avviati ma sono pochi i margini per chiudere in tempi brevissimi.

"Lo Shakthar Donetsk, infatti, continua a sparare alto per il suo giovane numero uno, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. In Ucraina parlano, addirittura, di una richiesta superiore ai 30 milioni di euro. In realtà, l’Inter non vuole spenderne più di 10-12. E, avendo già ottenuto il sì di Trubin, conta che, davanti alla prospettiva di non incassare nemmeno un euro, lo Shakthar scenda presto a più miti consigli. Per Sommer, invece, il prezzo è già fissato, vale a dire gli stessi 6 milioni pagati dal Bayern lo scorso gennaio per prelevarlo dal Borussia Moenchengladbach. Il numero uno svizzero, però, che peraltro ha un ingaggio consistente (5 milioni di euro), vorrebbe qualche garanzia in più sul posto da titolare, mentre l’idea dell’Inter è proprio quella di tenere aperta la concorrenza tra il giovane talento, destinato a prendersi definitivamente il posto in futuro, e il profilo più esperto", commenta il quotidiano che sottolinea come Mamardashvili non sia più un obiettivo nerazzurro, mentre è stato messo in stand-by Audero.