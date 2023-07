Inter, per Onana-United è conto alla rovescia. Poi assalto a Lukaku e 2 portieri

"Ad augurarselo sono pure i dirigenti nerazzurri, visto che quei soldi sono fondamentali per finanziare l’offerta al Chelsea per Lukaku nonché l’acquisto dei due portieri chiamati a raccogliere l’eredità lasciata da Onana e Handanovic, ovvero Trubin e Sommer. Il tutto a meno che non ci sia un cambiamento di orizzonti riguardo al rinnovo di Handanovic. Molto dipenderà in primis dalla cifra che verrà incassata per Onana, quindi da quella spesa per Lukaku e, soprattutto per Trubin, visto che Sommer ha la possibilità di lasciare il Bayern per 6 milioni".