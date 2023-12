Champions, tutte le qualificate agli ottavi e le possibili rivali dell’Inter

L'Inter, ieri sera, con lo zero a zero contro la Real Sociedad si è piazzata al secondo posto e sfiderà quindi una delle squadre che si sono qualificate come prime nel girone. Sarà quindi tra queste squadre che i nerazzurri troveranno l'avversaria negli ottavi: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Real Sociedad, Atletico Madrid, Barcellona e Borussia Dortmund. Il sorteggio si terrà lunedì 18 alle alle 12 a Nyon.