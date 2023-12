Champions League, beffa Milan: PSG agli ottavi, rossoneri in Europa League

Ai ragazzi di Pioli non basta vincere a Newcastle: i francesi chiudono a pari punti e passano per gli scontri diretti

Si è chiusa la fase a gironi della Champions League 2023/24. Beffa per il Milan, che vince in casa del Newcastle e chiude con gli stessi punti del Paris Saint-Germain (che pareggia 1-1 sul campo del Borussia Dortmund), ma ad accedere agli ottavi di finale sono i francesi grazie agli scontri diretti favorevoli. Ko indolore per la Lazio che, già qualificata, perde 2-0 contro l'Atletico Madrid. Spettacolare 5-3 fra Porto e Shakhtar Donetsk, con i portoghesi che agganciano il Barcellona (sconfitto ad Anversa) ma terminano al secondo posto, anche in questo caso per gli scontri diretti.